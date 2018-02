Intermarché pondera levar PRIO a tribunal

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Pedro Morais Leitão, líder da gasolineira, fez ontem a denúncia de que algumas grandes superfícies compram combustível a operadores acusados de fazer importações ilegais de Espanha, apontando especificamente o dedo ao Intermarché.



No entanto, a cadeia de hipermercados repudia práticas desleaise João Magalhães garante que não há qualquer problema com a proveniência do combustível que é vendido nos postos do Intermarché.



O grupo pondera mover uma acção em tribunal contra o presidente da PRIO.