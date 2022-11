Internamento no Hospital de Santa Maria no limite

O coordenador das urgências do centro hospitalar está alarmado e queixou-se de faltarem recursos humanos diferenciados. O tempo de espera para quem tem pulseira amarela chegou a atingir as 24 horas, mas melhorou entretanto, embora os doentes que chegam às urgências do Santa Maria sejam cada vez mais graves ou descompensados.