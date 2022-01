Internamentos em Cuidados Intensivos por covid-19 diminuiram 247%

No período de um ano, o que aumentou foi a quantidade de doentes mais novos nestas unidades e sem factores de risco associados. No Santa Maria, em Lisboa, e nos hospitais de Coimbra a maioria são casos de não vacinados. No São João, no Porto, representam 30 por cento, num desafio de sobrevivência e também para conseguir o menor número de sequelas possível.