Internamentos sociais. Doentes ficam quase 100 dias nos hospitais

Foto: RTP

O barómetro de internamentos sociais da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares a que a agência Lusa teve acesso revela que, por dia, cerca de mil camas dos hospitais públicos estão ocupadas por pessoas que não precisariam de estar internadas mas que não têm alternativa.



O presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, fala em falta de resposta familiar e de cuidados continuados ou de instituições sociais para esta fatia significativa de pessoas.



As camas ocupadas com internamentos por motivos sociais correspondem a cerca de 5 por cento de todas as camas disponíveis no SNS, tendo um impacto financeiro estimado de mais de 83 milhões de euros por ano.