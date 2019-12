Interposta providência cautelar para suspender avaliação de impacto ambiental do novo aeroporto

Um grupo de cidadãos interpôs na quarta-feira uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Lisboa que visa suspender a Avaliação de Impacto Ambiental relativa ao novo aeroporto do Montijo, avançou à Lusa o advogado do processo.