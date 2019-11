Interrogatório a Carlos Santos Silva deverá terminar esta sexta-feira

O juiz Ivo Rosa marcou apenas três dias de interrogatório ao empresário, no âmbito da Operação Marquês. Nesta sexta-feira, as perguntas poderão voltar a incidir no apartamento de Paris em que residia José Sócrates, mas também sobre a compra dos livros do antigo primeiro-ministro.