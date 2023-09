Interrupção da gravidez. ERS comprovou violação da lei em várias unidades

Apurou que no final de fevereiro, 15 em 29 unidades hospitalares não realizavam o procedimento e apenas 13 garantiam encaminhamento atempado.



Ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, nenhum dos 55 agrupamentos de centros de saúde fazia abortos e apenas cinco realizavam consultas prévias.



O regulador constatou ainda violações dos tempos de reflexão e atendimento, principalmente em Lisboa e Vale do Tejo, e que não existe um registo completo e atualizado dos profissionais de saúde objetores de consciência.



Garante por isso a atuação da entidade para o cumprimento da lei, por parte das unidades incumpridoras.



No ano passado foram realizadas 15.600 interrupções voluntárias da gravidez nas dez primeiras semanas de gestação.



Trata-se de um aumento de 15% face a 2021, com mais recurso a unidades privadas.