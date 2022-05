Interrupção voluntária da gravidez já não vai ser critério de avaliação de médicos

Em causa estavam parâmetros que entravam na avaliação dos clínicos dos centros de saúde modelo B e que se iriam refletir depois um aumento do salário.

De acordo com a proposta inicial, quanto menos abortos voluntários e casos de doenças sexualmente transmissíveis fossem registados, melhor seria a avaliação da equipa médica. Essa lista de indicadores vai agora sair da proposta.





À TSF, o coordenador para a reforma dos cuidados de saúde primários, João Rodrigues, di que já foi apresentada uma nova proposta ao Ministério da Saúde. João Rodrigues reconhece que, com as reações iniciais à proposta, o grupo reconheceu que não era "um bom indicador social, não era um bom indicador comportamental".

A nova proposta deverá ser discutida nas próximas semanas.João Rodrigues admite que a questão possa voltar no futuro. "Iremos, com tempo, encontrar uma estratégia, de diálogo e construtiva, com a sociedade científica para encontrar alternativas que não tenham uma repercussão contrária ao que nos queremos".











Já esta quinta-feira, a ministra veio dizer que o grupo tem toda a legitimidade para voltar atrás na proposta.