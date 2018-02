Intoxicação aguda alcoólica mata mais que overdose de substância ilícitas em Portugal

David Mdzinarishvili - Reuters

O presidente da Sociedade portuguesa de Alcoologia, Augusto Pinto, revela que o vinho mantém-se como bebida preferencial dos adultos masculinos, mas as mulheres e jovens têm padrões de consumo diferentes e em excesso.



Dados apresentados no relatório do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências



Augusto Pinto explica que o género marca diferenças nos efeitos para a saúde.



A mulher é mais vulnerável, fica mais sujeita a doenças do fígado e mesmo de cancro, por consumo excessivo de bebidas com álcool.



Um outro dado, que não vem referido neste relatório, tem a ver com o tratamento à dependência do álcool.



Para o presidente da Sociedade portuguesa de Alcoologia é inacreditável que se tenha de esperar 29 anos de consumo para se dar inicio a um tratamento de dependência ao álcool.