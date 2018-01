Intoxicação leva cinco pessoas ao hospital

A origem provável terá sido um esquentador.



Os feridos apresentaram tonturas e náuseas e foram transportados para o hospital daquela cidade.



A jornalista Rosa Azevedo ouviu o comandante Carlos Grazina, adjunto do comando dos bombeiros municipais, revelar que o alerta foi dado pela manhã.



No local, estiveram os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública.



O acidente atingiu cinco pessoas no Bairro do Girão, nos arredores da cidade de Santarém.