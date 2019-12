Inundações deixaram rasto de destruição na bacia do Tejo

Apesar de se esperar menos precipitação nas próximas horas, a possibilidade de, em Espanha, as barragens se verem forçadas a grandes descargas mantém as autoridades portuguesas de prevenção.



Ao longo do dia de sábado, foram precisamente as descargas da barragem de Castelo de Bode que deixaram as povoações em sobressalto.



Em Tomar, os habitantes estão indignados com descargas poluentes oportunistas, de origem desconhecida, que afetaram o rio Nabão durante a passagem da tempestade Elsa.