Investigação caso Maddie com novas buscas na barragem do Arade

A Polícia Judiciária avança com novas buscas por Madeleine McCann, no Algarve na Barragem do Arade. Para já, as autoridade portugueses delimitaram o perímetro de busca nesta área, a 50 quilómetros da Praia da Luz. As novas investigações, das autoridades britânicas e alemãs, vão decorrer cerca de dois ou três dias.