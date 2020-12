Investigação revela que cada vez mais portugueses sofrem de inflamação nas pálpebras

Há cada vez mais portugueses a sofrerem de Blefarite. Trata-se de uma inflamação comum que afeta as pálpebras. É uma doença crónica que exige cuidado constante. As alterações das pálpebras podem aumentar o risco de formação de treçolhos ou de lesões quísticas. A médica Ana Silva Guerra foi convidada do Bom dia Portugal, e esclareceu as causas e consequências desta inflamação das pálpebras.