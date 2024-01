Investigadora portuguesa despista doenças coronárias com ajuda da IA

Partindo desta premissa a investigadora Jennifer Mancio, da Faculdade de Medicina do Porto, e a quem foi atribuida a bolsa D. Manuel de Mello, no valor de 100.00 euros, criou um projeto que tem como objetivo o despiste da doença coronária com recurso à inteligência artificial.







Uma solução, acredita a investigadora que quando for aplicada vai permitir aliviar o Serviço Nacional de Saúde.