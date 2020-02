Investigadores apresentam teses de doutoramento com coreografias

Uma investigadora da Fundação Champalimaud ficou em primeiro lugar num concurso, com um vídeo onde é coreografada a tese de doutoramento. A alemã Antonia Groneberg foi a vencedora deste concurso promovido pela revista Science, que desafia os cientistas a comunicarem a ciência através da dança.