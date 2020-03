Investigadores avaliam saúde e bem-estar no município de Coimbra

Uma equipa de investigadores do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da UC, coordenada por Paula Santana, está a "realizar um questionário à população residente no concelho de Coimbra, no âmbito de um projeto para definição de estratégias locais de promoção da saúde".

De acordo com uma nota da UC enviada hoje à agência Lusa, a iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra e das juntas de freguesia e de uniões de freguesia do concelho.

O questionário, disponível em https://pt.surveymonkey.com/r/saude-freg-coimbra, é dirigido a "todos os indivíduos, com idade igual ou superior a 15 anos, a residir em freguesias do município de Coimbra".

O universo de inquiridos inclui "os estudantes do ensino superior, imigrantes e trabalhadores deslocados que se encontram neste momento a residir no concelho", esclarece a equipa de investigação, que apela à participação dos munícipes.

As respostas "serão fundamentais na identificação das necessidades, problemas e expectativas em relação às condições do lugar de residência e à forma como estas influenciam a qualidade de vida e bem-estar", salientam os investigadores.

"Atendendo ao atual contexto de pandemia de Covid-19", são também colocadas questões relacionadas com a doença, "tais como o impacto do estado de emergência decretado na vida dos munícipes e a resposta local à crise provocada pela pandemia", sublinha a UC.

A equipa de investigadores do CEGOT garante a confidencialidade dos dados e o anonimato dos inquiridos.

"Não haverá qualquer divulgação ou comunicação de resultados individuais. Os dados recolhidos serão exclusivamente utilizados para fins de investigação científica fundamental e aplicada", asseguram.

Coimbra integra o conjunto de 57 municípios da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, onde este questionário também será aplicado no âmbito do projeto "Atlas da Saúde", uma ferramenta de apoio à definição de políticas municipais de promoção de saúde e de estilos de vida saudáveis.