Investigadores da Faculdade de Ciências de Lisboa retomam trabalho

Lusa04 Out, 2019, 16:12 | País

Fonte da Direção Nacional da PSP explicou à Lusa, perto das 15h30, que a situação "já está normalizada e o perímetro levantado", adiantando que "não houve registo de feridos, nem danos".

"Os investigadores tiveram de sair do local devido ao incidente com o cloreto tóxico, que ao ser derramado levou à evacuação do local e à limpeza do mesmo, e posterior avaliação", referiu.

Cerca das 13h30, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa já tinha controlado o derrame e estava "a criar estabilidade no ambiente para ser possível os funcionários voltarem ao trabalho".

O edifício, no Campo Grande, foi evacuado ao final da manhã.

Fonte da PSP confirmou que recebeu o alerta pelas 12h00, pelo que as autoridades fizeram um perímetro de segurança para os bombeiros realizarem o seu trabalho e procederam à evacuação de um dos edifícios.

De acordo com uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, foram retiradas do edifício entre 25 e 35 pessoas.