Investigadores da Universidade de Coimbra procuram voluntários para estudo sobre o gás radão

A iniciativa da Agência Portuguesa do Ambiente visa elaborar um mapa nacional de risco, que permita estabelecer um plano de medidas de proteção da saúde das populações.







O radão é um gás radioativo que se encontra no granito.



A jornalista Carolina Ferreira foi saber mais sobre o projeto.

A Campanha de Monitorização Nacional do Gás Radão é uma ação desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente em parceria com a Universidade de Coimbra.