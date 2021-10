Investigadores em Psicologia criticam escolha de painel de avaliação pela FCT

Em comunicado enviado à agência Lusa, investigadores e professores de Psicologia das universidades de Coimbra, Porto, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Lisboa, Aveiro ou Algarve, entre outras instituições nacionais de ensino superior, questionaram, em carta aberta de três páginas dirigida à presidente da FCT, Helena Pereira, a "inadequação do painel de avaliação de projetos na área da Psicologia escolhido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia".

"E se as instituições que deveriam zelar pelo futuro da ciência básica e aplicada, pela sua diversidade e representatividade, e pela aposta em áreas de excelência reconhecidas internacionalmente, fossem as mesmas, pelas suas próprias escolhas, a causar iniquidades insustentáveis, iniquidades essas que poderão levar à extinção da investigação básica em Portugal?", questionaram, na nota, os docentes.

"Este é a situação da investigação em Psicologia em Portugal, pelo menos no que toca à última avaliação de projetos científicos de Psicologia realizada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)", acrescentaram.

Os críticos alegaram, entre outros aspetos, que o painel de avaliação, "constituído por 15 membros internacionais, apresenta uma falta de representatividade enorme, nomeadamente no que diz respeito à investigação básica em Psicologia".

De acordo com o comunicado, 12 dos 15 elementos do painel, "são investigadores em aspetos aplicados da Psicologia (como a Psicologia das Organizações ou da Educação), sendo que, destes, oito se dedicam a investigar questões da Psicologia Clínica e Saúde Mental".

Citado na nota, Óscar Gonçalves, professor catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) e um dos 51 subscritores da carta, argumentou que "com mais de metade dos membros do painel de avaliação dedicados à Saúde Mental e Psicologia Clínica, e quatro quintos do painel dedicados à Psicologia Aplicada, fica claro o intolerável enviesamento do painel e da sua falta de representatividade, especialmente para as áreas da Psicologia Básica".

Já Jorge Almeida, professor associado com agregação da FPCEUC, considerou "óbvio" que "este viés tem consequências dramáticas", acrescentando que dos cinco projetos aceites ao concurso Projetos em Todos os Domínios Científicos (PTDC) 2021, promovido pela FCT, "só um remete para Psicologia básica".

"O que já não é tão óbvio é a razão pela qual se deu esta seleção tão enviesada de membros do painel de avaliação", adiantou, no comunicado, Jorge Almeida.

"Não vemos este enviesamento nem ao nível do número total de projetos apresentados a concurso, nem na quantidade e qualidade da investigação em Psicologia em Portugal, e muito menos na constituição dos painéis que avaliam alguns dos projetos mais conceituados do mundo, como por exemplo os painéis de avaliação de projetos do Conselho Europeu de Investigação", referiu o professor da FPCEUC.

Considerando "insustentável" a inadequação do painel de avaliação do último concurso, na carta aberta dirigida à presidente da FCT, os subscritores "referem a necessidade de se rever a avaliação dos projetos" concorrentes "de modo a suprir as imparidades e injustiças impostas pela falta de representatividade e equidade do painel de avaliação e consequente inadequação do mesmo para avaliar os projetos propostos".

Por outro lado, pretendem que a FCT "reveja e apresente critérios de seleção de painéis de avaliação que sejam condizentes com a diversidade das várias áreas do saber, tendo também como modelo a constituição de painéis de avaliação levados a cabo pelas fundações mais importantes de ciência".