Investigadores portugueses criam ferramenta que elimina 99% do vírus Covid-19 no ar

Foto: Reuters

Uma tecnologia portuguesa, criada por investigadores da Universidade do Minho e das faculdades de farmácia das universidades de Coimbra e Lisboa, é capaz de eliminar 99 por cento das partículas de SARS-CoV-2 no ar, em apenas um minuto.