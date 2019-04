Investimento de Estado e autarquias para baixar o preço dos passes

As contas apresentadas pelo jornal Público, no dia em que entram em vigor os novos preços dos transportes em vários pontos do país, mostram que o programa de apoio à redução tarifária disparou perto de 40 por cento (%) em relação ao valor previsto pelo Governo, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



Contas que se conhecem no dia em que os preços dos transportes baixam em vários pontos do país, especialmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.