Investimento no PRR obrigará a despesa permanente destaca Jorge Bateira

", lembrou à agência Lusa o antigo professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP).O académico, agora aposentado, considera mesmo que"Não se tem falado disto, mas o Estado, ao fazer aqueles investimentos, está, em alguma medida -- estou a pensar, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde -- a comprometer-se com despesa permanente, também", salientou.





Economista descarta descontrolo da inflação



Jorge Bateira descartou que a inflação possa entrar numa espiral descontrolada nos próximos tempos, considerando que as subidas de preços são sobretudo setoriais.



"Não estou a ver, ainda, uma ligação entre subida destes preços, que são bastante setoriais, e subidas de salários que deem uma espiral preços-salários, que origine uma inflação descontrolada", disse o antigo professor.



Para Jorge Bateira, não faz sentido "entrar em pânico já porque houve ruturas nas cadeias de abastecimento, porque houve muita gente que parou e, portanto, falta produção, os tais 'chips' e outros produtos que fazem falta no retomar da atividade".



"Vai haver aquilo que eu chamo subida de preços. Mas subida de preços ainda não se chama inflação. A inflação exige tempo para que esta espiral se instale. E como nós temos os sindicatos muito desprovidos de força negocial, eu não estou a ver essa espiral a instalar-se", considerou o académico.







Negociação política







Quanto à negociação política do Orçamento do Estado, cuja entrega está agendada para dia 11 de outubro, o também antigo professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) considera que "".", sustentou.O economista entende que os partidos em causa procedem, ao mesmo tempo, de "uma forma construtiva para minimizar um capitalismo mais ou menos selvagem" que adota uma "austeridade fofinha", mas também "andam a medir ali os défices"."Mesmo depois desta pandemia ainda querem reduzir e não aproveitar a margem da suspensão das regras e terem já para o próximo ano um défice inferior a 3%. Só isso dá logo uma ideia do tipo de política bem alinhado com o ordoliberalismo da União Europeia".Para Jorge Bateira, ""."Então, a esquerda dentro da União Europeia está condenada a desaparecer, no sentido de negar os seus projetos e as suas linhas programáticas em nome de um mal menor", considerou.Segundo o professor universitário aposentado, "o PS, se puder curto-circuitar o Bloco, reduz-lhe a relevância política", pois o BE "tem uma influência e essa influência convém que seja contida".

"O interlocutor é o Partido Comunista mas o Partido Comunista não é ameaça para o PS, e portanto estando numa rampa inclinada o próprio Partido Comunista, de eleição para eleição, é evidente que o PS prefere-o como interlocutor", referiu Jorge Bateira.