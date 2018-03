Partilhar o artigo Investimento prioritário na orla costeira do Algarve será reposição de passadiços, diz ministro Imprimir o artigo Investimento prioritário na orla costeira do Algarve será reposição de passadiços, diz ministro Enviar por email o artigo Investimento prioritário na orla costeira do Algarve será reposição de passadiços, diz ministro Aumentar a fonte do artigo Investimento prioritário na orla costeira do Algarve será reposição de passadiços, diz ministro Diminuir a fonte do artigo Investimento prioritário na orla costeira do Algarve será reposição de passadiços, diz ministro Ouvir o artigo Investimento prioritário na orla costeira do Algarve será reposição de passadiços, diz ministro