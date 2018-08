IPMA alerta: 15 concelhos portugueses em risco máximo de incêndio

Hoje, 15 concelhos portugueses que estão com risco máximo de incêndio.



Faro é o distrito com mais avisos e aplicam-se aos concelhos de Castro Marim, Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves e Monchique.



No distrito de Portalegre, há risco máximo para os concelhos de Nisa, Gavião e Marvão.



E no da Guarda, para Figueira de Castelo Rodrigo, Trancoso e Sabugal.



Com aviso de risco máximo de incêndio estão também Vila Velha de Ródão e Penamacor, no distrito de Castelo Branco.