Partilhar o artigo IPMA. Centro da tempestade deve passar à meia noite no grupo ocidental dos Açores Imprimir o artigo IPMA. Centro da tempestade deve passar à meia noite no grupo ocidental dos Açores Enviar por email o artigo IPMA. Centro da tempestade deve passar à meia noite no grupo ocidental dos Açores Aumentar a fonte do artigo IPMA. Centro da tempestade deve passar à meia noite no grupo ocidental dos Açores Diminuir a fonte do artigo IPMA. Centro da tempestade deve passar à meia noite no grupo ocidental dos Açores Ouvir o artigo IPMA. Centro da tempestade deve passar à meia noite no grupo ocidental dos Açores