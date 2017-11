IPMA eleva para laranja aviso em cinco ilhas dos Açores devido à previsão de chuva

Lusa19 Nov, 2017, 09:53 | País

Segundo o IPMA, o aviso laranja para as ilhas do Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira, grupo central, vigora entre as 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 08:00 de segunda-feira, estando previstos períodos de chuva forte.

Este aviso é antecedido de um aviso amarelo, também para precipitação, entre as 14:00 e as 17:00 de hoje, com períodos de chuva por vezes forte.

As cinco ilhas do grupo central estão igualmente com aviso amarelo para trovoada, das 14:00 de hoje até às 08:00 de segunda-feira.

Já no grupo oriental, ilhas de São Miguel e de Santa Maria, o aviso amarelo para trovoada e chuva começa às 23:00 de hoje e termina às 08:00 de segunda-feira, com períodos de chuva por vezes forte.

A delegação regional dos Açores do IPMA justifica o aviso com a existência de "uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte", que irá provocar precipitação que poderá ser forte nestas ilhas e poderá ser acompanhada de trovoada.

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o terceiro desta escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.