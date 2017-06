IPMA emite `Aviso Amarelo` para ilhas dos Açores devido à chuva

Lusa 08 Jun, 2017, 23:47 | País

Segundo o IPMA, está prevista a passagem de uma superfície frontal fria com deslocamento para este/nordeste e atividade moderada a forte, que vai provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos Ocidental e Central.

O aviso para o Grupo Ocidental está a vigorar desde as 23:00 de hoje e as seis da manhã de sexta-feira e o do Grupo Central entre as 00:00 e as 14:00 de sexta-feira.

O `Aviso Amarelo`, o terceiro menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores pede às pessoas para não circularem nas estradas se não tiverem necessidade, para terem cuidado com buracos ocultados por lençóis de água e lembram que em locais não pavimentados as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros.