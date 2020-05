IPMA já doou mais de 4 toneladas de peixe a Instituições Sociais

Uma faceta escondida, do trabalho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que já doou mais de quatro toneladas de peixe a diversas instituições. Uma ajuda bem-vinda, nesta fase de crise.A oferta tem partido da estação piloto de piscicultura de Olhão, no Algarve, que desenvolve investigações com várias espécies de peixe, principalmente a corvina.Terminado o trabalho de pesquisa, o IPMA entrega o peixe, para que chegue ao prato de quem mais precisa.Desde o dia 23 de março já saíram dos tanques desta estação do IPMA 4 mil e 200 quilos de peixe, em dezenas de doações a instituições de solidariedade...

Uma reportagem do jornalista Mário Antunes.