IPMA prevê agravamento e "precipitação acrescida" a partir das 13h00

Pedro A. Pina - RTP

Jorge Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, alertou em entrevista à RTP que há previsão "de agravamento a partir das 13h00" e que irá atingir "a normalidade a partir das 18h00", com precipitação acrescida nesse período.