IPO Porto. Suspensas cirurgias para reduzir listas de espera

No IPO do Porto estão suspensas, desde julho, as cirurgias para reduzir as listas de espera realizadas fora do horário normal. As equipas médicas exigem um pagamento extraordinário do serviço. O Sindicato Independente dos Médicos acusa a Administração de não estar a cumprir a Lei. O Hospital diz que a situação fica resolvida em breve.