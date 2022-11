IPSS pedem ao Governo uma descida na taxa de Segurança Social

Mais de uma centena de instituições de solidariedade pedem ao Governo uma descida na taxa de Segurança Social. Entidades como a APAV, a Operação Nariz Vermelho, ou a Associação Salvador, assinam uma carta dirigida ao primeiro-ministro. Uma carta na qual expõem as graves dificuldades que o setor atravessa, devido ao atual contexto de crise económica.