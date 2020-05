IPSS querem mais apoio estatal para superar despesas da epidemia

Após reunião com o primeiro-ministro em São Bento, Lino Maia, presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade Social, salientou a abertura da parte do Governo para responder a esta questão.Também presente na reunião, Luís Alberto Silva, presidente da União das Mutualidades Portuguesas destacou a importância de, com a possibilidade de haver uma nova vaga de COVID-19, ser reforçado o apoio domiciliário.Questionado sobre as visitas aos lares que foram retomadas no passado dia 18 de Maio, Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas garante que, de uma forma geral, as visitas estão a decorrer com os devidos cuidados de segurança.