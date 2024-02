Ir à urgência em Gaia e Santa Maria da Feira, receber pulseira verde deixa de ser garantia de atendimento

Isto significa que os utentes com pulseiras azuis e verdes não vão ser atendidos na urgência, mas saem do hospital com uma consulta marcada para o Centro de Saúde.







O projeto já tinha sido experimentado na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, agora é alargado.

Este projeto “Ligue antes, salve vidas” foi experimentado desde maio do ano passado na Povoa de Varzim e Vila do Conde.





Portugal é o país da OCDE onde as pessoas mais recorrem às urgências hospitalares.





63 atendimentos para cada 100 pessoas. O dobro da média dos restantes países.