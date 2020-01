Iraque. Ministro da Defesa garante que missão portuguesa está em segurança

Fechados na base, os militares portugueses no Iraque não podem abandonar o quartel onde se encontram e só circulam com coletes anti-bala. O ministro da Defesa garantiu que os militares estão em segurança e considerou prematuro falar numa retirada das tropas, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu estar muito preocupado e lançou avisos aos portugueses a viver no Irão.