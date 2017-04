Irmã da jovem que morreu com sarampo foi hospitalizada

Francisco George sublinhou que "não há razões para temer um problema semelhante aquele que teve lugar há poucos dias" ou o agravamento da atividade epidémica em Portugal.



Em declarações à agência Lusa, Francisco George esclarece que o internamento acontece apenas como medida de precaução e afirmou que "não há motivos para se temer uma situação de epidemia descontrolada". O diretor-geral de Saúde deixou uma mensagem de tranquilidade não só em relação à menina de 12 anos, mas em relação à situação do sarampo em Portugal.Francisco George sublinhou que "não há razões para temer um problema semelhante aquele que teve lugar há poucos dias" ou o agravamento da atividade epidémica em Portugal.O responsável refere ainda que a criança hospitalizada não reunia "critérios clínicos de internamento" nem apresenta nenhum estado preocupante, mas está sob observação médica devido à ligação familiar com a vítima mortal.Em declarações à agência Lusa, Francisco George esclarece que o internamento acontece apenas como medida de precaução e afirmou que "não há motivos para se temer uma situação de epidemia descontrolada".





"A situação de atividade epidemiológica do sarampo não tem alterações significativas", disse o diretor-geral da Saúde, referindo que o estado clínico da jovem internada no Hospital Dona Estefânia "não inspira cuidados".A rapariga, irmã mais nova da jovem de 17 anos, "só está internada como medida de precaução especial", adiantou, referindo que a paciente está a ser submetida a exames.De acordo com fonte do Hospital Dona Estefânia, só na segunda-feira é que serão conhecidos os resultados dos exames que irão determinar se a jovem está infetada com o vírus do sarampo.Como foi noticiado durante a semana, nenhuma das filhas do casal era vacinada contra a doença. A jovem de 17 anos que morreu no passado dia 19 de abril, teve uma reação alérgica grave à vacina quando era criança.