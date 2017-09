Irma deixa vários países em alerta total

A tempestade é a mais forte algum avez registada entre os furacões oriundos do Atlântico.



Depois de afetar a ilha de Barbuda durante três horas, o Irma dirigiu-se a San Martin, passando 235 quilómetros a leste de Santa Cruz, com ventos sustentados de 295 quilómetros hora, de acordo com o Centro de Furações dos EUA.



Vários países estão em alerta total devido à tempestade, que deverá deixar sem eletricidade várias comunidades durante meses e paralisar os transportes entre várias ilhas durante vários dias.



Colocar habitantes a salvo é a maior prioridade.



O Governo francês lamentou quarta-feira de manhã, que pelo menos sete mil pessoas tenham recusado ir para abrigos nas ilhas franco-holandesas de San Martin e de São Bartolomeu apesar dos aviso de perigo.



"Se há uma mensagem que podemos ainda transmiitir, é a de se proteger ao máximo e escutar os conselhos e ordens que foram dadas", declarou a ministra francesa no exterior, Annick Girardin.



O olho do furacao deverá passar sobre partes das ilhas de Leeward e afetar a parte norte das ilhas Virgens dos EUA ainda esta quarta-feira. Am ilha britânica de Anguilha irá receber o olho do furacão pelas 13h00 em Portugal, seguindo-se o nordeste de Porto Rico.



Haiti e República Dominicana, Cuba e a Florida serão afetadas de seguida pela tempestade, considerada "muito perigosa" e que poderá fazer subir as águas até três metros.



Nas Bahamas, o primeiro-ministro Hubert Minnis ordenou, na terça-feira, a evacuação das ilhas do sul do arquipélago, Mayaguana, Inagua, Crooked Island, Acklins, Long Cay e Ragged Island.



As pessoas que vivem nessas ilhas vão ser retiradas de avião na quarta-feira e deslocadas para Nassau, na ilha de New Providence. De acordo com o primeiro-ministro, esta será a maior evacuação por furacão na história das Bahamas.



As pessoas que decidirem ficar correrão "grande perigo" devido ao que apelidou de um furacão "monstruoso". Minnis alertou que podem não estar disponíveis equipas de resgate para as salvar quando a tempestade atingir o seu pico, entre quinta-feira e sexta-feira.