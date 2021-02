Isabel Alçada defende intervenção do Governo na qualidade da internet

"O Governo também devia ter uma intervenção nesse domínio", disse Isabel Alçada quando questionada sobre o desempenho das empresas que fornecem a ligação de internet e as insuficiências verificadas no interior do país, uma falha apontada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) durante a apresentação de um relatório na Assembleia da República, em janeiro.

"Devia haver um esforço para colmatar a falta de acesso à internet com velocidade adequada para se poder comunicar e ter acesso a recursos `online` que podem ser muito importantes para desenvolvimento do trabalho escolar. Muitas vezes, há zonas em que não se consegue ver um vídeo", defendeu.

Mesmo quando existe conexão à rede, o facto de haver vários utilizadores ligados na mesma casa também acaba por provocar problemas, acrescentou.

"A situação é difícil para a vida escolar, vai afetar o desenvolvimento e a aprendizagem, mas os recursos digitais são preciosos. Neste momento, devemos mobilizar todo o nosso esforço para que toda a gente disponha dos recursos e para sejam utilizados da forma que permita a melhor aprendizagem possível e a melhor interação possível", declarou, ao fazer uma avaliação do impacto da pandemia de covid-19 no sistema de ensino e o consequente encerramento das escolas para travar os contágios.

Neste sentido, defendeu que deveria ser montado um serviço de retaguarda, em colaboração com o Ministério da Educação, constituído por um gabinete de formação e apoio pedagógico e psicológico aos docentes e às famílias para se familiarizarem mais com o uso dos recursos digitais.

"Há instituições noutros países que montaram logo uma retaguarda de apoio para dar aos professores e às famílias sugestões que lhes permitem abordagens adequadas a cada circunstância: Como é que um professor de História pode programar `online` um conjunto de unidades no domínio da História, por exemplo, ou sugestões para um diretor organizar melhor uma coisa muito importante, que é a interação de equipas de trabalho para entreajuda de professores que trabalham em conjunto `online` para trocarem informação, experiências, para fazerem programações colaborativas de unidades de ensino", sugeriu.

Na opinião de Isabel Alçada, também os diretores deveriam ter um apoio específico para "apoiar o planeamento de um ano letivo atípico" e estimular a adaptação das escolas às circunstâncias. "Uma coisa muito importante é a manutenção da coesão das equipas educativas, das equipas de direção, de docentes", especificou.

"Os docentes beneficiariam muito de um planeamento de aulas `online`, saber como se deve interagir com os alunos, sem deixar ninguém de lado, saber como se usam os recursos digitais para promover a aprendizagem em cada área", explicou Isabel Alçada, para quem é importante "as pessoas saberem que não estão sozinhas em casa".

Segundo a professora, as escolas deveriam também ter gabinetes para facilitar a comunicação com as famílias, num momento de "grande ansiedade" como o que estão a viver.

Isabel Alçada, que foi ministra da Educação no XVIII Governo Constitucional, liderado por José Sócrates, e que é atualmente assessora para a educação da Presidência da República, falou à agência Lusa na qualidade de membro do conselho consultivo do EDULOG, um projeto da Fundação Belmiro de Azevedo destinado a promover reflexões e apresentar contributos para melhorar o sistema educativo.