Isabel Camarinha é a provável sucessora de Arménio Carlos na CGTP

Isabel Camarinha, presidente do sindicado do Comércio e Serviços de Portugal, é a provável sucessora de Arménio Carlos na liderança da CGTP, confirmou a RTP. O novo líder será escolhido no congresso que se realiza na sexta-feira e no sábado, no Seixal.