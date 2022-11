Isabel dos Santos desmente o antigo governador do Banco de Portugal

No livro "O Governador", do jornalista Luís Rosa, o ex-governador do banco central português acusa o primeiro-ministro, António Costa, de tentativa de intromissão do poder político, ao pedir a Carlos Costa para não afastar Isabel dos Santos do BIC.Na entrevista à Deutche Welle, Isabel dos Santos fala também em perseguição política por parte do estado Angolano.A empresária explica que não se esconde das autoridades e que só soube do mandado de detenção da Interpol pela comunicação social.Declarações de Isabel dos Santos que afirma também que o MPLA tornou-se um partido corrupto e desrespeitador das leis e não fecha a porta a uma candidatura à presidência de Angola.