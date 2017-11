Isabel Jonet apela a dádivas ao BA para socorrer milhares de portugueses

Em dois anos subiu de 18 para 26 por cento o número de pessoas que dizem ter estado um dia inteiro sem comer.



É a população entre os 41 e os 65 anos que mais sente estas carências alimentares.



Mais de metade das famílias é assistida há mais de dois anos. A ajuda alimentar representa 85 por cento do apoio prestado.



Em relação ao agregado familiar, 42 por cento têm crianças e adolescentes na escola.



E também aqui se reflecte a falta de condições económicas.



Cinquenta e dois por cento dizem que "raramente ou nunca" conseguem comprar o material escolar necessário.



Dados do INE publicados esta quinta-feira apontam contudo para uma diminuição em 18,3 por cento do número de portugueses em risco de pobreza, em 2016.



As crianças são as mais prejudicadas em conjunto com os jovens e os idosos



São dados do Instituto Nacional de Estatística, no Inquérito às Condições de Vida e Rendimento .



As mulheres continuam a ser mais afetadas pela insuficiência de recursos, com um risco de pobreza de 18,7 por cento face a 17,8 por cento para os homens.



A taxa de risco de pobreza baixou 0,7 pontos percentuais em relação a 2015, ano em que se situava nos 19 por cento.



Segundo o inquérito, a existência de crianças num agregado familiar continua a estar associada a um risco de pobreza acrescido.