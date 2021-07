Isolamento. "Primeiro-ministro é cidadão exemplar", afirma Lacerda Sales

"Há sempre uma avaliação do risco, do alto risco e do baixo risco", afirmou ainda António Lacerda Sales, para enfatizar que as orientações, incluindo da ECDC, passam por fazer "a avaliação de risco" independentemente da vacinação.



Questionado sobre eventuais falhas do Executivo, agora que o país se confronta com a formação de uma quarta vaga no advento do verão, Lacerda Sales argumentou que o Governo procurou encontrar medidas "que fossem ao encontro das prioridades".



"Nós tomamos sempre decisões com base em informação consolidada no momento. E essa matéria vai mudando", acentuou.