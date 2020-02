Italiano suspeito de ter coronavírus chegou ao Hospital de São João 5 horas depois do alerta

Em entrevista exclusiva À RTP, o comandante dos Bombeiros de Felgueiras não quis comentar a razão da espera, mas contou o que estiveram os dois bombeiros a fazer durante horas com a vítima.



O Hospital de São João confirmou à RTP que o quarto de pressão negativa estava pronto e não precisava de tempo de preparação.



Já a diretora-geral da Saúde remeteu as explicações para o INEM, que à RTP contou que recebeu indicação da DGS às 18h00 e que a prioridade tem e deve ser o controlo da propagação do vírus, passando o tempo de chegada à Unidade Hospitalar para segundo plano.