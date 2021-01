IUC cobrado em excesso

O Fisco cobrou um valor indevido aos contribuintes pelo imposto único de circulação.



As notas de liquidação do imposto estavam a ser emitidas com um valor 30 por cento acima do registado no ano passado, devido a um erro já assumido por parte da Autoridade Tributária.



À Antena1, o Ministério das Finanças assegura que este problema foi resolvido.