Já ardeu mais do dobro do território consumido no ano passado

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

Já se fazem contas à área ardida este ano e os dados recolhidos não são positivos. Este ano, a área ardida é já o dobro, em comparação com o ano passado. São 60 mil hectares queimados quando ainda não foi atingido o pico do verão.