Já está em preparação a carrinha de consumo assistido em Lisboa

Quando em Abril deste ano foram anunciadas, estava previsto que abrissem até ao inicio de 2019. A autarquia da capital não avança ainda uma data concreta, mas o processo está a ser preparado.



Os dois equipamentos fixos vão ficar instalados na Avenida de Ceuta e no Lumiar e a Unidade móvel vai percorrer a zona oriental e central da cidade.



O GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos e a Organização Médicos do Mundo são os responsáveis por esta carrinha.





O IN- Mouraria , um Centro de apoio a pessoas que usam drogas ligado ao GAT vai levar esta ajuda a essa Unidade móvel, que vai permitir pôr em pratica os programas de consumo vigiado a toxicodependentes .







Um trabalho que foi acompanhado pela Jornalista Arlinda Brandão.

Em Lisboa existem 1400 consumidores de droga "em maior risco", foi o que avançou este ano um Relatório sobre diagnósticos sobre consumos de substancias psicoativas na capital .A criação destas duas salas de consumo assistido e da Unidade móvel pretende segundo a Câmara por fim ao consumo de drogas a céu aberto na Cidade.Estes projetos piloto têm sido defendidos pelo Grupo de Ativistas em Tratamentos, que está a participar na unidade móvel atavés do projeto In Mouraria, o Centro de Respostas Integradas a pessoas que usam drogas. Dá apoio a cerca de 700 utentes e tem também rastreio ao VIH Sida e às Hepatites virais, doenças com elevadas prevalências e baixos tratamentos entre os toxicodependentes na capital.Este Centro está em obras de ampliação para poder integrar mais apoio não só para o rastreio , mas também para o tratamento da Hepatite C.