Depois da fase do Natal, onde se registaram 5 mortos e 752 acidentes rodoviários, o tenente-coronel Paulo Gonçalves da GNR explica à Antena 1 que a fiscalização vai incidir sobretudo nos excessos: de álcool e de velocidade.

E no contexto da pandemia, e apesar dos cancelamentos já anunciados, a GNR vai ainda estar atenta aos possíveis ajuntamentos, com um reforço do patrulhamento a pé nos locais onde por tradição se juntam mais pessoas.