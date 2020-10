Já estão em vigor medidas especiais para concelhos do Vale do Sousa

Já estão em vigor as medidas adotadas pelo governo para os três concelhos do Vale do Sousa. Durante quinze dias, em Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, os moradores têm o dever de permanência no domicílio. Só podem sair de casa para trabalhar, nas deslocações à escola, por motivos de saúde ou para aquisição de bens essenciais.