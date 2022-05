Já foram emitidas mais 35 mil proteções temporárias em Portugal para refugiados ucranianos

Portugal já atribuiu quase 35 mil proteções temporárias a refugiados da Ucrânia desde o início do conflito. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras disse que 23 mil são do sexo feminino e 11 mil do masculino.Os menores representam mais de um-terço do total, ou seja 12 mil. Quinze crianças chegaram sem acompanhante legal.