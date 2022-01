Já foram vacinadas pelo menos 250 mil crianças

O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, para além de anunciar o autoagendamento da vacinação para a dose de reforço de pessoas com mais de 45 anos, fez o balanço do dia de ontem quanto ao numero de crianças dos 5 aos 11 anos que foram vacinadas.





O governante, que falava aos jornalistas nas Caldas da Rainha, fez um balanço sobre o processo de vacinação que já permitiu administrar “3,3 milhões de doses de reforço da vacina contra a covid-19 e 2,4 milhões de vacinas da gripe”.Sublinhando a “enorme adesão” dos portugueses à vacinação, o secretário de Estado, lembrou que estão vacinadas com a terceira dose mais de 84% das pessoas com mais de 80 anos e, acima dos 65 anos, 77 por cento das pessoas já receberam o reforço.Questionado sobre a inclusão de grávidas na lista das pessoas prioritárias para vacinação, Lacerda Sales sublinhou que estas devem ser vacinadas a partir das 20 semanas de gestação e apelou a que as mesmas façam “um processo de auto monitorização” no sentido de se “auto precaver” relativamente à infeção a que são mais suscetíveis no último trimestre da gravidez.António Lacerda Sales garantiu ainda que o Governo não vai poupar nas horas extraordinárias dos profissionais de Saúde para combater o absentismo no Serviço Nacional de Saúde que atribui ao cansaço.