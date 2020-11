Já há triagem de quem deve ou não ser salvo? "Neste momento, essa questão não se coloca"

Foto: Lusa

O Bastonário da Ordem dos Médicos garante que este tipo de escolhas ainda não têm de ser feitas, e diz que libertou para os médicos o parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos sobre regras éticas de como devem os profissionais agir, porque a pressão "está a ser excessiva" sobre os hospitais e as decisões podem ter de ser tomadas a vários níveis.

"Este é o momento certo" para dar a conhecer este conjunto de regras éticas globais, sustenta.



O bastonário realça, no entanto, que quando os médicos tiverem de decidir quem tem acesso a um ventilador ou a cuidados intensivos, "este doente nunca fica abandonado". Significa que pode ou não ser tratado com meios diferenciados quando eles estiverem disponíveis ou são tratados com outros meios.



Miguel Guimarães realça que não se trata de "escolher que este doente, vamos deixá-lo morrer", afiança. "Temos várias formas de tratar os doentes", reforça o bastonário em entrevista à RTP.



Miguel Guimarães não esconde que há pressão muito grande sobre os hospitais, sobretudo os do Norte, pressionados pelos números de infeções covid-19.



"Já estamos no limite. Aliás, já ultrapassámos", diz o bastonário, referindo-se à capacidade de tratar quer os doentes covid, quer os doentes não covid.